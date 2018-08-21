Исаак Калина прокомментировал очередной успех москвичей на WorldSkills

Подведены итоги финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования принимал на своей площадке Южно-Сахалинск. В их рамках фурор произвела московская команда, состоявшая из 63 студентов колледжей и 42 школьников. В совокупности они выиграли 64 медали (34 «золота», 18 «серебра», 12 «бронзы»). Тем самым, сборная российской столицы в третий год подряд становится первой на WorldSkills Russia. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

В комментарии к новости глава московского Депобразования Исаак Калина напомнил, что еще в 2015 году столичная команда завершила чемпионат на третьем месте. Теперь же на протяжении трех лет кряду она на нем побеждает. Ближайшим соперником москвичей министр назвал сборную Татарстана. Эта республика в следующем году будет принимать на своей площадке мировой чемпионат WorldSkills.

По словам Исаака Калины, столичная система образования прилагает серьезные усилия для подготовки молодых профессионалов. Одним из наиболее важных направлений работы является сотрудничество с рядом ведущих московских вузов, — уточнил министр.