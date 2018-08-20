Всеволод Чаплин прокомментировал аномальную веру россиян в «гей-заговор»

Недавний опрос показал, что в это верит 66% населения. Данная уверенность направлена на подрыв семейных ценностей.

Протоиерий Всеволод Чаплин решил прокомментировать веру народа в то, что существует «гей-заговор». Он сообщил, что таких людей должно быть больше, чем 66%. Дело в том, что сейчас очень много информации по этому поводу, которая могла бы повлиять на восприятие народа. Также отец Чаплин добавил, что такое количество людей, умеющих читать и думать, это радует. По словам церковника, некоторые международные организации работают на сокращении населения нашей планеты. Данные заведения пропагандируют аборты и нетрадиционную ориентацию.

До этого информировалось, что раскрыт самый главный страх моделей геев. Оказалось, что такие молодые люди боятся быть осужденными общественностью за то, что они не соответствуют голливудскому стандарту «идеального мужчины». Однако сейчас модели геи не опасаются выходить на подиум, что означает – мода на правильном пути.

Анна Котова