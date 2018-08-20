На врача из Уфы написали жалобу из-за матерных публикаций в соцсети

В ппостах медик глумится над стариками и жалуется на пациентов.

Девушка терапевт из Уфы в матерной форме выражается в соцсети Instagram. Высказывания медработника распалили скандал - на молодого терапевта жалуются в Минздрав. Девушка работает в уфимской поликлинике №50.

Терапевту не нравится поведение пациентов, особенно она недолюбливает бабушек, жаждущих исцелиться и жить вечно. В комментариях большинство поддерживает мнение девушки, но не все так гладко. Один из пользователей Сети распространил скриншоты с высказываниями по соцсетям.

«Нечего таким в медицине делать. В черный список таких терапевтов!» – заявил автор рассылки.

На девушку написали жалобу в Минздрав Башкирии, так как терапевт в не прилежной форме общалась с пациентами и на одном из приемов находилась с каким-то мужчиной. В организации сообщили, что участкового врача-терапевта наказали, а с остальынми медицинскими работниками провели беседу о соблюдении этики.

Недавно в Сети обсуждали селфи анестезиолога из Республики Башкирия. Общество считает, что медработник оскорбил фотоснимком пациента.