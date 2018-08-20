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| | В «Единой России» хотят сократить стаж для выхода на досрочную пенсию

В «Единой России» хотят сократить стаж для выхода на досрочную пенсию

Сегодня, 21:11

Пенсионная реформа в РФ интересует рядовых граждан и государственных деятелей. Пока народ негодует из-за ожидаемых изменений, депутаты пытаются найти выход из положения.

 

В политической партии «Единая Россия» хотят сократить стаж, необходимый для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для женщин и до 42 для мужчин. 19 июля Госдума одобрила изменения в пенсионном законодательстве. Народные избранники предлагают гражданам РФ идти на заслуженный отдых позже, чем прежде. Согласно предлагаемой реформе, мужчины отправятся на пенсию с 65, а женщины с 63 лет. Правительство обещает за счет изменений в законах повысить выплаты людям на заслуженном отдыхе в 2019 году на 1000 рублей. В 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей.

Политики предоставили различные проекты реформы главе РФ Владимиру Путину. Ни одна из предлагаемых программ не вызывала у президента восторга. Однако Путин посоветовал отталкиваться от реалий, а не руководствоваться фантазиями. Если не принять экстренных мер, то пенсионная система РФ просто рухнет.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил народу не переживать по поводу будущего. Из-за слухов о реформе многие начали говорить об отмене пенсий в стране в скором времени. Турчак убеждает россиян, этого никогда не произойдет. Люди получат государственное обеспечение и все необходимые льготы.


Домбровский Сергей
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