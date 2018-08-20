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| | НЛО «похитил» мамонтенка: В Барнауле появился опознанный летающий объект

НЛО «похитил» мамонтенка: В Барнауле появился опознанный летающий объект

Сегодня, 19:27

В соцсетях появилось фотоподтверждение того, что летающая тарелка «упала» в центре города.

 В соцсетях появилось подтверждение тому, что в Барнауле появился опознанный летающий объект – летающая тарелка упала в центре города. Более того, НЛО «похитил» мамонтенка, который как раз стоял на этом месте многие годы. Пользователи Сети удивились необычной скульптуре на месте прошлой, но тут же забеспокоились за ее судьбу – кто угодно может нанести вред культурному объекту или сломать его.

 Ранее на месте летающей тарелки действительно стояла скульптура мамонтенка, установленная неизвестным скульптором еще 1990-х годах. Его ежегодно ремонтировали, красили то в малиновый, то в розовый, то в оранжевый цвета и только бивни были белыми. Однако в прошлом году администрация города решила, что бетонный мамонтенок не вписывается в архитектурный облик Барнаула. Сообщалось, что скульптуру переместят на парк у ДК «Химиков» на Потоке. Для установки мамонтенка там готовили детскую игровую площадку.


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