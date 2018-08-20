«Не хватает нудистских пляжей»: Города России атакуют голые девушки

В социальных сетях часто стали появляться фото и видео обнаженных женщин, которые не стесняясь гуляют в «костюме Евы» по улицам. Дам без одежды снимают на камеру в различных городах России.

На виртуальных ресурсах появились фотографии обнаженной леди в Астрахани. По неизвестной причине барышня решила удивить сограждан своим нарядом. Она надела короткие шорты и на этом ограничилась. Жители Астрахани очень удивились, когда увидели на улице девушку с голой грудью. В Липецке молодая мадам прогуливалась на бережной полностью обнаженной. В Волжском женщина улеглась на проезжей части голой. По всей вероятности, она очень сильно захотела получить хороший загар, поэтому и пренебрегла моральными нормами и правилами.

В социальных сетях выдвигают различные предположения, почему населенные пункты России буквально атакуют девушки без одежды. По мнению многих пользователей, дамам не хватает нудистских пляжей. Сейчас ведь лето, все хотят загореть, поэтому женщины и ложатся прямо на дорогу, представляя себе какую-нибудь Ибицу или прочие популярные курорты.

Домбровский Сергей