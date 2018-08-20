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| | Суперспособность снижать цены: В Эльдорадо стартовала забавная акция на грани лохотрона

Суперспособность снижать цены: В Эльдорадо стартовала забавная акция на грани лохотрона

Сегодня, 17:57

Пользователь поделился с другими историей, которая оставила много эмоций. Все началось с письма о скидке в 5%.

 

В интернете один пользователь рассказал о том, что в Эльдорадо стартовала забавная акция, которая оказалась на грани лохотрона. На почту к пользователю пришло письмо о том, что он обладает суперспособностью снижать цены на 5%. Это, конечно мелочь, но пользователю было приятно. Зашел он на сайт, выбрал несколько упаковок кофе и решил оплатить с учетом скидки. Вот тут все и началось: после ввода кода, высветилось, что код не действителен или написан не правильно. После этого пользователь решил зайти снова на их сайт и проверить скидку на другие товары, но результат оставался одинаковым. Затем молодой человек решил прочитать правила, но там есть пункт, в котором говорится, что код действует на все товары, кроме списка исключений. Перечень оказался не только огромным, но еще и защифрованным.

 

Разочаровавшись, пользователь решил написать в группу поддержку, которая предложила подобрать товар под коду. Однако через несколько секунд бот чат завершил общение.

 

В конце концов пользователь решил больше не «вестись» на акции. Пользователи в комментариях в один голос твердили, что это элементарный лохотрон. Также писали, что это все было придумано для того, чтобы люди при таких сообщений все равно шли в магазин. Ведь прийдя в магазин на кассе, люди не откажутся от товара, если им сообщат, что скидка на данный товар не распространяется.


Анна Котова
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