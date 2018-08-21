Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности
| | Блоггер доказала, что высокомерные москвичи не считают людьми жителей остальной России

Блоггер доказала, что высокомерные москвичи не считают людьми жителей остальной России

Сегодня, 02:30

Жители Москвы вновь заявили о своем снобизме, комментируя предстоящее соревнование по бегу, запланированное на следующее воскресенье.

 

Высокомерные москвичи возмущены проведением полумарафона перед 1 сентября. Популярный блогер Лена Миро – яркий пример заносчивого столичного жителя, обеспокоенного частыми марафонами в столице. Недовольство вызвано тем, что центр столицы снова перекроют в связи с мероприятием и возникнут трудности с движением транспорта. Жители Москвы заявляют, что они устали от постоянных массовых соревнований – то байкеры, то зимний велопробег, то шествия и марафоны.

Столичные граждане предлагают устраивать автопробеги и остальные мероприятия в подмосковной местности или других городах, но не в Москве. «Сколько можно издеваться над людьми?», - негодуют московские представители человечества, таким образом намекая, что не считают жителей остальных регионов России людьми, и поэтому над ними можно издеваться.


Мирослава Донцова
Новости по теме
«Лучший мэр Москвы - это я!»: Блогер Лена Миро может пойти в политику
«Лучший мэр Москвы - это я!»: Блогер Лена Миро может пойти в политику

Скандальная блогер Лена Миро заявила, что может пойти в политику и из неё получится самый лучший мэр Москвы. Недавно журналистка озвучила, что могла бы сделать…

Блогер Лена Миро рассказала, как стать любовницей высшего класса
Блогер Лена Миро рассказала, как стать любовницей высшего класса

Известная блогер из России Лена Миро раскрыла простой секрет, который поможет всем женщинам без проблем для своего мужчины стать любовницей высшего класса. Об…

«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018
«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018

Популярный блогер сети LiveJournal Лена Миро в резкой форме отозвалась об Олимпиаде 2018 года, а также о самих российских спортсменах.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости