Блоггер доказала, что высокомерные москвичи не считают людьми жителей остальной России

Жители Москвы вновь заявили о своем снобизме, комментируя предстоящее соревнование по бегу, запланированное на следующее воскресенье.

Высокомерные москвичи возмущены проведением полумарафона перед 1 сентября. Популярный блогер Лена Миро – яркий пример заносчивого столичного жителя, обеспокоенного частыми марафонами в столице. Недовольство вызвано тем, что центр столицы снова перекроют в связи с мероприятием и возникнут трудности с движением транспорта. Жители Москвы заявляют, что они устали от постоянных массовых соревнований – то байкеры, то зимний велопробег, то шествия и марафоны.

Столичные граждане предлагают устраивать автопробеги и остальные мероприятия в подмосковной местности или других городах, но не в Москве. «Сколько можно издеваться над людьми?», - негодуют московские представители человечества, таким образом намекая, что не считают жителей остальных регионов России людьми, и поэтому над ними можно издеваться.

Мирослава Донцова