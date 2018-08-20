Опрос: Более 60% россиян верят в заговор против России

Большая часть из них – люди старше 45 лет. В ходе исследования Всероссийского центра общественного мнения специалисты опросили около двух тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Недавно аналитики выяснили, что в последние годы в РФ конспирологическое мышление становится все более популярным. Соответствующее исследование провели специалисты компании «Медиалогия». Они выяснили, что с огромным отрывом в российской медиасреде лидирует теория заговора историков против России, а за последние шесть лет такие теории стали упоминаться в СМИ в девять раз чаще. Недавно ВЦИОМ провел своё исследование среди россиян. Опрос показал, что более 60% жителей РФ верят в заговор против страны. Среди двух тысяч опрошенных не сомневается в том, что некая группа лиц пытается подменить исторические факты и сделать роль России в мировой истории менее значимой, 66%. При этом 72% из них – это люди старше 45 лет. 25% респондентов не верят в теорию заговора против РФ, а еще 8% затрудняются ответить. Среди опрошенных 63% также верят в то, что «группа лиц» пытается подменить традиционные русские ценности, пропагандируя сексуальные меньшинства, 24% с этим не согласны, а 13% – сомневаются.

Следует отметить, что в теорию заговора против РФ верят и многие ученые. Так в этом не сомневается глава лава Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией социальной психологии Санкт-Петербургского университета Людмила Ясюкова, политолог Сергей Михеев и многие другие. В Сети появились множество доказательств верности данной теории. Самым известным среди них есть доктрина Далласа – документ о плане развала СССР, созданный военным советником США и главой ЦРУ Алленом Далласом в 1945 году.

Виктория Озерова