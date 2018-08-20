Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки Звезда телесериала «Универ. Новая общага» снова стала мамой «Позор»: Фанаты выяснили секрет «увеличения» груди Бузильды «Ты что, болеешь чем-то?»: Ведущую Машу Малиновскую фанаты заподозрили в анорексии «Повезло старому грузину»: Веру Брежневу фанаты снова сравнили с Ким Кардашьян Миллиардерша в гневе: Кайли Дженнер впервые прокомментировала слухи о расставании с возлюбленным «С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие
| | Опрос: Более 60% россиян верят в заговор против России

Опрос: Более 60% россиян верят в заговор против России

Сегодня, 16:04

Большая часть из них – люди старше 45 лет. В ходе исследования Всероссийского центра общественного мнения специалисты опросили около двух тысяч человек в возрасте от 18 лет.

 

Недавно аналитики выяснили, что в последние годы в РФ конспирологическое мышление становится все более популярным. Соответствующее исследование провели специалисты компании «Медиалогия». Они выяснили, что с огромным отрывом в российской медиасреде лидирует теория заговора историков против России, а за последние шесть лет такие теории стали упоминаться в СМИ в девять раз чаще. Недавно ВЦИОМ провел своё исследование среди россиян. Опрос показал, что более 60% жителей РФ верят в заговор против страны. Среди двух тысяч опрошенных не сомневается в том, что некая группа лиц пытается подменить исторические факты и сделать роль России в мировой истории менее значимой, 66%. При этом 72% из них – это люди старше 45 лет. 25% респондентов не верят в теорию заговора против РФ, а еще 8% затрудняются ответить. Среди опрошенных 63% также верят в то, что «группа лиц» пытается подменить традиционные русские ценности, пропагандируя сексуальные меньшинства, 24% с этим не согласны, а 13% – сомневаются.

Следует отметить, что в теорию заговора против РФ верят и многие ученые. Так в этом не сомневается глава лава Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией социальной психологии Санкт-Петербургского университета Людмила Ясюкова, политолог Сергей Михеев и многие другие. В Сети появились множество доказательств верности данной теории. Самым известным среди них есть доктрина Далласа – документ о плане развала СССР, созданный военным советником США и главой ЦРУ Алленом Далласом в 1945 году.


Виктория Озерова
Новости по теме
Большинство россиян верят, что ученые скрывают от них страшную тайну
Большинство россиян верят, что ученые скрывают от них страшную тайну

 Сотрудники ВЦИОМ провели социологический опрос россиян. 56% граждан РФ верят в лживость ученых.

ВЦИОМ: Большинство россиян стремятся к равноправию в семье
ВЦИОМ: Большинство россиян стремятся к равноправию в семье

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели ряд социологических опросов, в которых большинство граждан выступили в поддержку…

ВЦИОМ: Более трети россиян негативно относятся к вегетарианству
ВЦИОМ: Более трети россиян негативно относятся к вегетарианству

39% жителей страны уверены, что сознательный отказ от мяса приносит вред здоровью.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости