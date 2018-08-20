Школьники из Красноярска отказываются учиться в классах «Г» и «Ж»

Причина такого заключается в том, что, по мнению многих, в «А» классе лучшая учительница и он самый сильный, а в остальных все слабее.

В Красноярске в больших учебных заведениях набирается до 10 первых классов, что автоматически позволяет вводить и «Г» и «Ж». Однако дети отказываются набираться знаниями в классах с такими буквами, также как и родители. Причиной для отказа считается, что в «А» классе преподает лучшая учительница и он считается самым лучшим, а в классах дальше по алфавиту все намного слабее. Красноярский учебные заведения нашли выход из такой ситуации. Например, в школе №153 появились классы с буквами «О», «У», «Я», «Ф», «К» и «З».

В другой гимназии классы стали «именными» и буква обозначает первую букву фамилии учителя. В еще одной школе провели лотерею, какую букву вытянет преподаватель, такая и остается. Помимо этого, во многих школах города классы стали называться по профилю. Например, регби-класс означает буква «Р», спортивный – «С» и так далее.

Анна Котова