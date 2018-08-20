Воронежцы озвучили свое реальное отношение к татуировкам

Горожане ответили, что на самом деле жалеют девушек с татуировками.

Воронежцы в ходе социологического опроса озвучили свое реальное отношение к татуировкам. Около 23% опрошенных горожан уверены, что рисунки на теле совсем не красят человека, а только портят природную красоту. Некоторые жители Воронежа сказали, что им жалко милых девушек, которые зачем-то сделали татуировки на теле. «Они, наверно, не понимают как красивы и без этого», - высказался один из опрошенных.

При этом примерно 16% жителей города признались, что не без интереса следят за новинками в мире тату-искусства. Некоторые люди называют татуировки красивыми, но если только это увлечение не выходит за рамки разумного. Глупо с головы до пят «обкалывать» себя, но пара рисунков может украсить внешность, сообщили некоторые.

О нейтральном отношении к тату сообщили 37% жителей Воронежа. Эта часть людей считает, что татуировки или их отсутствие – это личное дело каждого человека. Нужно избавляться от стереотипного мышления, при котором наличие тату описывает девушку или молодого человека с негативной стороны – это ничего не говорит ни об уголовном прошлом, ни об уровне образования.