Эксперты составили список самых распространенных профессий работающих пенсионеров

Исследование на данную тему провели сотрудники Высшей школы экономики, придя к выводу, что после ухода на пенсию 40% жителей России продолжают работать, сменив род деятельности.

По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет количество работающих пенсионеров продолжит увеличиваться, поскольку средний размер пенсий не превышает 31% от зарплаты, и таким образом россияне стараются избежать бедности на старости лет. Кроме того, с помощью работы люди пытаются адаптироваться к непривычному для них стилю жизни, максимально уменьшая последствия изменения статуса.

Самыми востребованными профессиями для пожилых россиян являются продавец, сторож и контролер, тогда как наиболее высокий риск утратить рабочее место по достижению пенсионного возраста отмечен в сферах продаж, финансов, маркетинга и IT-технологий, в особенности, если речь идет о частных организациях.

Пойда Анна