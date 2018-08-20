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| | Эксперты составили список самых распространенных профессий работающих пенсионеров

Эксперты составили список самых распространенных профессий работающих пенсионеров

Сегодня, 12:28

Исследование на данную тему провели сотрудники Высшей школы экономики, придя к выводу, что после ухода на пенсию 40% жителей России продолжают работать, сменив род деятельности.

 

По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет количество работающих пенсионеров продолжит увеличиваться, поскольку средний размер пенсий не превышает 31% от зарплаты, и таким образом россияне стараются избежать бедности на старости лет. Кроме того, с помощью работы люди пытаются адаптироваться к непривычному для них стилю жизни, максимально уменьшая последствия изменения статуса.

Самыми востребованными профессиями для пожилых россиян являются продавец, сторож и контролер, тогда как наиболее высокий риск утратить рабочее место по достижению пенсионного возраста отмечен в сферах продаж, финансов, маркетинга и IT-технологий, в особенности, если речь идет о частных организациях.


Пойда Анна
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