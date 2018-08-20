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| | Рыбка и Лесли назвали в суде в Таиланде аргументы в защиту

Рыбка и Лесли назвали в суде в Таиланде аргументы в защиту

Сегодня, 12:22

Во время судебного заседания молодые люди заявили, что не виновны в организации сексуальных услуг.

 

В Таиланде прошло судебное разбирательство над Настей Рыбкой и Алекс Лесли, подозревающихся в создании сети по оказанию услуг интимного характера. Однако во время заседания пара не признала свою вину, а также назвала аргументы в свою защиту. Лесли заявил, что будет всем доказывать, что их курс был обычным тренингом и не нарушал законодательства страны. Помимо пары в деле участвовали еще шесть фигурантов, которые отказались признавать виновность в преступлении. Они сказали, что только участвовали тренинга, а не создавали его. Следующее разбирательство пройдет 27 августа.

Напоминаем, что в феврале в Таиланде были арестованы Настя Рыбка и Алекс Лесли по подозрению в организации незаконного сексуального тренинга. В то время пара попросила политического убежища в США. В соответствующем письме Рыбка написал, что у них есть важная информация для США.


Анна Котова
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