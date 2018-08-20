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| | В Тольятти с помощью Lada Granta будут бороться с расклейщиками объявлений

В Тольятти с помощью Lada Granta будут бороться с расклейщиками объявлений

Сегодня, 11:48

Жители Самарской области жалуются на вездесущую рекламу, а власти угрожают злостным расклейщикам рекламы штрафом до 600 тысяч рублей.

Жители Тольятти жаловались, что город буквально утопает в объявлениях, из-за чего властям потребовалось вмешаться. Центр организации дорожного движения очистил автобусные остановки от самовольной рекламы и мусора на улицах Баныкина и Карла Маркса. Бороться с объявлениями и дальше будут с помощью моечного спецоборудования высокого давления на базе Lada Granta.   

Недобросовестных расклейщиков будут штрафовать. Юристы предлагают неравнодушным гражданам сразу звонить в полицию и жаловаться на фирму, указанную в объявлении. Для рядового гражданина штраф будет относительно небольшим – от 1 до 2 тысяч рублей. Из своего кармана должностным лицам нужно будет выложить от 5 до 8 тысяч, а самые жёсткие правила действую для юридических лиц. За незаконную расклейку объявлений действует штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей. При повторном административном нарушении штраф возрастёт в несколько раз.


Яна Белова
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