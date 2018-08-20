В России уравняли минимальные цены водку разной крепости

С сегодняшнего дня она распространяется и на «слабую» водку крепостью от 37 до 39 градусов включительно.

Минимальная розничная цена на водку разной крепости составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Соответствующий приказ Минфина, предусматривающий уравнение минимальных цен на данный вид алкогольного напитка, был выпущен накануне. Через 45 суток со дня опубликования он вступит в силу.

В ФЗ о государственном регулировании производства и оборота алкоголя говорится о том, что водка - спиртной напиток на основе этилового спирта, который произвели из пищевого сырья и воды, причем содержание этанола в нем — от 38% до 56% объема готовой продукции.

В предыдущей версии данного документа, в котором отмечались минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, МРЦ на водку устанавливались для продукции с содержанием этанола от 38 до 56 градусов. При этом одна из самых популярных разновидностей водки на прилавках в России – это классический напиток в сорок градусов. Его МРЦ – 205 рублей за бутылку в 0,5 литра. Этот уровень, как известно, не меняется.

В своей пояснительной записке к проекту Министерство отмечало, что унификация минимальной цены позволит исключить любую возможность производителям не применять в ходе оборота продукта минимальную цену.

Николай Офицеров