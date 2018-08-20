Жириновский остановит «утечку мозгов» за границу, отменив изучение английского языка

Лидер ЛДПР призвал, прежде всего, сделать изучение английского языка в школах платным. Именно это должно воспрепятствовать постоянной миграции умов за рубеж.

По мнению парламентария, плату необходимо взимать за изучение абсолютно всех языков, кроме русского. Именно этот довольно своеобразный способ поможет остановить «утечку мозгов» за границу.

«Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны стать не только добровольными, но также и платными. В первую очередь, статус общедоступного к изучению языка следует отобрать у английского», - пишет Жириновский в публикации на Facebook.

Лидер либерал-демократов убежден в том, что сложилась такая ситуация, когда хорошо владеющую английским языком молодежь могут переманивать государства Запада. Это отражается на общей ситуации в России, когда имеется острая недостача собственных специалистов.

«Английский язык в школах следует сделать полностью платным! Объясняю на простом примере почему он так вреден для России. На Западе выстроили, по сути, очень выгодную систему работы с талантливыми людьми. Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. После уже готового специалиста переманивают на отличную зарплату в США или Европу. А в него государство вкладывалось на протяжении 15 лет», - заявил Жириновский, аргументируя свою позицию.

Николай Офицеров