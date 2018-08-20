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| | Секрет разгадан: Медик рассказал, почему люди чаще всего умирают в четыре утра

Секрет разгадан: Медик рассказал, почему люди чаще всего умирают в четыре утра

Сегодня, 05:40

Сотрудник республиканской клиники Карелии Анатолий Зильбер раскрыл странную закономерность и благодаря этому врачам удалось спасти множество жизней пациентов.

Медик рассказал, люди чаще всего умирают в четыре утра, поскольку в это время изменяется геомагнитная обстановка. Здоровые не обращают на это внимание, а больные реагируют на данное явление очень чутко. Для того, чтобы спасти пациентов, необходимо немного сдвинуть график работы докторов. Секрет эффективности Анатолия Зильбера разгадан. Этот врач посоветовал проводить профилактические работы в три часа утра. Таким образом, в клинике, где он трудился, смертность сократилась в разы.

В его больнице врачи обращали особое внимание на пациентов под утро, поскольку знали, приближается опасный период, способный забрать у человека жизнь. Однажды во время смены Анатолия Зильбера у мужчины остановилось сердце. Врачу удалось его запустить, и гражданин ожил. Позже он отправлял благодарственные письма медику и просил выдать ему справку со словами: «умер на руках у доктора». Мужчина требовал этот документ, поскольку ему не хотели присваивать инвалидность, называя мошенником.


Домбровский Сергей
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