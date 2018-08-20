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| | Главу Минздрава подозревают во лжи

Главу Минздрава подозревают во лжи

Сегодня, 04:30

Причиной для этого стало заявление о детях, которым нужны не зарегистрированные в России лекарства. Отметим, что речь идет всего о семи детях.

Фонд помощи хосписам «Вера» подозревают главу Минздрава Веронику Скворцову во лжи из-за ее заявления, в котором говорится, что всего семи детям требуется лекарство, не зарегистрированное в России. Менеджер фонда Лида Мониава сообщила, что в письме, направленном Скворцовой, к ней смогут обратиться все родители, детям которых требуются такие лекарства. До этого Вероника Скворцова заявила, что в 77 регионах страны всего семь детей, нуждающимся в не зарегистрированном в России лекарстве. По ее словам, возможно, некоторых детей не записали, но их же не тысячи.

Скворцова сказала, что процедура регистрации не окупается рынком, так как в стране очень мало таких детей. Лида Мониава проинформировала, что на самом деле таких детей намного больше, чем говорит Минздрав. В одном московском Детском хосписе таких малышей примерно 450. На эти слова главы фонда руководитель Минздрава заявила, что это неприкрытое вранье.


Анна Котова
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