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| | Страдающая раком мать-одиночка открыла первый в России салон красоты для онкобольных

Страдающая раком мать-одиночка открыла первый в России салон красоты для онкобольных

Сегодня, 19:12

Жительница Перми задумалась о судьбе онкобольных после того, как ей поставили страшный диагноз и сделали химиотерапию. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Светлана Алексеева является матерью-одиночкой, которая работала водителем автобуса, когда врачи обнаружили у нее рак молочной железы. Женщине назначили курс лечения, после чего она начала терять волосы на голове. Пермячка столкнулась с проблемами, когда посетила парикмахерскую. Специалист отказался ее стричь, так как опасался приобрести серьезное заболевание. Светлане Алексеевой стало жалко онкобольных и она решила создать для них салон красоты. Заведение такого рода стало первым в России.

Страдающая раком мать-одиночка положила начало новой традиции. После нее создавать салоны красоты собираются и в других регионах России. Положительный пример оказался заразительным. В заведение приходят люди с раком, там их не только обслуживают. Гораздо важнее общение с гражданами, имеющими подобные проблемы.

Онкобольные разговаривают друг с другом, делятся опытом, рассказывают истории и подбадривают павших духом. В открытом салоне действует правило: «Красота сильнее рака». Этот принцип психологически помогает страдающим этим недугом.


Домбровский Сергей
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