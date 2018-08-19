В Челябинске «материализовался» герой мема

Изображение кота, который просит принести черешню, появилось на ящике связи, находящемся на северо-западе города.

В интернете в сообществе «Челябинский урбанист» появилось фото героя одного из мемов. Рисунок кота, просящего черешню, был нарисован на ящике связи. Автор картинки рассказал, что данный рисунок был выбран из-за того, что многие пользователи балдеют от мема. Картинка вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Многие пользователи в комментариях признались, что не могут понять смысла изображения. Один из подписчиков написал, что долгое время простоял на остановке и слышал вопросы прохожих: зачем? в чем смысл? что это? Однако были и такие пользователи, которые положительно отнеслись к рисунку и заявили, что наблюдали сам процесс рисования и им было приятно, что кот материализовался прямо на их глазах.

Напоминаем, что недавно на аналогичном ящике в центе Челябинска появилось другое изображение: кот ехал на велосипеде. У данного животного скоро появится друг, которого художник нарисует немного подальше, чтобы создавалось впечатление, что коты едут на встречу друг к другу.

Анна Котова