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| | Пропажа на М4 «Дон»: За находку пропавшего серого кота обещают 15 тыс рублей

Пропажа на М4 «Дон»: За находку пропавшего серого кота обещают 15 тыс рублей

Сегодня, 14:32

Животное исчезло после аварии, произошедшей на федеральной трассе с дурной репутацией.

Федеральная трасса М4 «Дон» опять обросла негативом. В ростовские соцсети попало объявление о пропаже серого кота на этой трассе. Хозяин питомца за находку пропавшего домашнего любимца пообещал немало - 15 тыс рублей. Пропажа случилась во время ДТП в районе Грушевского. Пользователи выразили соболезнования владельцам потерявшегося кота и пообещали начать поиски животного. Фолловеры призвали потерявших питомца людей не терять надежду. Некоторые отметили, что, возможно, кот сам найдет хозяев.

Случаев возвращения потерявшихся животных к хозяевам очень много. К примеру, во Флориде пропавший после урагана кот вернулся к владельцу через 14 лет. Интересный случай произошел и в России: заблудившийся кот преодолел три границы, чтобы найти своих хозяев, которые переехали из узбекского Гулистана в российские Лиски. А в Мурманске даже открыли памятник коту по кличке Семен, который вернулся домой, пройдя 2000 км пути. История приключилась в 1987 году, когда семья возвращалась в Мурманск через Москву, где и потерялся их питомец. Спустя шесть лет животное нашло своих хозяев.


Мирослава Донцова
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