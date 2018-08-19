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| | «Молоко из будущего» появилось в одном из магазинов КБР

«Молоко из будущего» появилось в одном из магазинов КБР

Сегодня, 12:29

Покупатели запечатлели удивительный молочный продукт на видео, которое вскоре опубликовали в Сети.

  

В одном из магазинов КБР покупатели наткнулись на необычный продукт. Молодые люди обнаружили на прилавке «молоко из будущего». Очевидцы заметили, что на упаковке молока выбита обманчивая дата. Судя по надписи, молоко произвели в будущем – 20 августа. Хотя на момент записи видео было только 18 августа.



О своей находке покупатели рассказали в соцсети. Они поинтересовались у пользователей, как воспринимать этот факт – как обман или ошибку. Некоторые фолловеры, не сомневаясь, ответили, что такое в практике молокозаводов существует. Другие новость восприняли неоднозначно. Одни заявляют, что это рабочие моменты – завод не может реализовать продукцию в день выпуска. «Нормативная документация по маркировке молочной продукции разрешает указывать дату производства «из будущего», - пишут юзеры. Другие заявили, что этот беспредел случается часто и не только в КБР. «Главное, чтобы с далекого прошлого не оказалось», - подметили пользователи.


Мирослава Донцова
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