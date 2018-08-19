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| | «40 минут на великах и мы в поле»: Под Новосибирском сделали красивейшие фото ночного неба

«40 минут на великах и мы в поле»: Под Новосибирском сделали красивейшие фото ночного неба

Сегодня, 11:56

Красивейшие фото ночного неба в Бердске под Новосибирском сделала фотограф Ольга Сивякина. Она вместе с подругой отправилась в вечернее путешествие.

 

Фотограф рассказала, что быстро выехала за город: «40 минут на великах и мы в поле». Там открылся потрясающий для съемок вид. Ольга Сивякина запечатлела на камеру Марс, Млечный путь и падающие звезды. Под Новосибирском открываются прекрасные просторы. Фотографы обожают делать там потрясающие снимки. Девушку потянула на творчество ясная погода. Она сообщила о своем приключении в социальных сетях. Ольга Сивякина впервые применяла очень длинные выдержки. На одном кадре выдержка составила четверть часа.

Под Новосибирском любители небесных просторов даже используют самодельные телескопы, дабы зафиксировать красоты и поделиться фото с пользователями виртуальных ресурсов. Юзерам понравилась работа фотографа из Бердска и они в комментариях поблагодарили ее за старания.


Домбровский Сергей
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