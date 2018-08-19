«Мисс Воронеж-2015» затмила Колесо обозрения Северного микрорайона

Девушка заявила, что эффектно сфотографироваться в полный рост было труднее, чем она думала.

21-летняя Мария Сухотерина успела поучаствовать в огромном количестве конкурсов красоты. В 2015 году девушка стала «Мисс Воронеж». 13 августа Сухотерина опубликовала на просторах Instagram обвораживающий снимок. На фотографии девушка затмила достопримечательность города – Колесо обозрения. Горожане, увидев фото, понимают, почему Марию считают одной из самых эффектных девиц Воронежа.

Сухотерина отметила, что совершить снимок с колесом обозрения Северного района – «та еще морока». Поклонники не могли оставить Марию без комплиментов. «Обожаю твои длинные ноги», «Мне нравится этот аттракцион», «Бомбически шикарная», «Выглядишь прекрасно», - заявили подписчики Instagram.