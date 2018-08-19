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| | В клубе Воронежа сняли вялый танец девушки на барной стойке

В клубе Воронежа сняли вялый танец девушки на барной стойке

Сегодня, 09:57

Данное произведение хореографии решила исполнить девушка. Однако даже ритмичная музыка не помогла ей двигаться быстрее.

 

В ночь с 18 августа в одном из клубов Воронежа на видео сняли вялый танец девушки на барной стойке. Сексуальная танцовщица из этого же города в коротких шортах и майке еле двигалась на своей сцене, не собираясь поддаваться ритмическому звучанию. На записи видно, как во время исполнения танцевальной постановки все бармены не отрывались от своей работы, совершенно не реагируя на движения. В соцсетях высмеяли подобное поведение танцовщицы, которую сочли существенно пьяной. По мнению комментаторов, приличным девушкам должно быть стыдно показываться в таком виде на людях, и если уж напились, то не стоит подниматься на барную стойку, ведь утром будет неловко.

Напоминаем, что танцы на барной стойке стали очень популярными после выхода на экраны ленты «Бар Гадкий койот». Основой для данной картины послужил рассказ Элизабет Гилберт, который получил название «Муза салона Гадкий койот». В данной статье девушка рассказывала о времени, когда она работала в танцевальном клубе с соответствующим названием.


Анна Котова
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