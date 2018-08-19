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| | Российская учительница родила от пришельца

Российская учительница родила от пришельца

Сегодня, 09:03

Инопланетяне забрали ребёнка у матери сразу после рождения.

Более 200 000 пользователей обратили внимание на загадочный ролик. Он попал на 17 место «в тренде». В видео рассказывается, как обыкновенная российская женщина стала матерью маленького инопланетянина. Учительница российской средней школы внезапно стала ощущать странное недомогание, перестала влезать в свою обычную одежду, её вес резко увеличился. Друзья и коллеги начали подозревать беременность. Сама учительница отрицала беременность – у неё давно не было интимных отношений, созданию семьи женщина предпочла карьеру.

Правда открылась три месяца спустя. Внезапно, среди ночи учительницу перенесли в странное место непонятные существа, оказавшиеся космическими пришельцами. После перемещения они аккуратно сделали разрез на животе россиянки и вытащили существо, меняющее форму, похожее на шарик ртути. После процедуры пришельцы телепатически поблагодарили учительницу и запретили рассказывать о происшедшем. Наутро, проснувшись в своей постели, женщина осознала, что она родила и ребёнка больше нет. И никогда она не увидит его. Шрам от операции необъяснимым образом быстро пропал, вес пришёл к прежней отметке. Подобные случаи фиксируются не в первый раз. В Америке 37-летняя женщина также родила от пришельца, но её ребёнок остался с ней.


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