"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде
| | ГИБДД разводит "лохов" на трассе М-4 "Дон" по пути в Крым

ГИБДД разводит "лохов" на трассе М-4 "Дон" по пути в Крым

Сегодня, 08:15

Недалеко от Воронежа полицейские спаивают водителей без их ведома.

Последнее время в Интернете оживленно обсуждается история о воронежских работниках ГИБДД, которые якобы разводят водителей, едущих на отдых в Крым по трассе М-4 "Дон". Со слов возмущенных автомобилистов, дорожная полиция находится в сговоре с сотрудниками местных автозаправочных станций, которые постоянно подливают туристам алкоголь в еду и напитки.
Стоит отметить, что ранее работники автоинспекции и вправду промышляли подобными грязными махинациями, особенно на самой популярной трассе у курортников. В придорожных столовых повара и продавцы добавляли людям в пищу водку, после чего звонили недобросовестным полицейским и говорили номера нужных машин. Автомобилиста тут же останавливали и делали из него "лоха", пытаясь вытянуть деньги. Боясь остаться без "прав", платили почти все.
На данный момент такая система работает только в том случае, если водитель осознанно не заметит спиртное в своем напитке или еде. Ввиду этого данный развод уже не так популярен.
На сегодняшний день пьяным водителя можно считать, если в его крови было выявлено от 0,3 г этилового спирта. Доза алкоголя, дающего такой результат, довольно велика. По заверениям экспертов, не заметить спирт будет сложно.
Еще один автомобилист пострадал из-за горячительных напитков на той же М-4 "Дон": мужчину обокрали на 92 тысячи рублей. Он и его друг припарковались на трассе, в черте Новочеркасска, и прямо в машине спали выпивать. Во время импровизированного застолья, самочувствие одного из товарищей ухудшилось, он пошел подышать свежим воздухом. Вернувшись в авто через некоторое время, молодой человек заметил, что его собутыльник исчез, прихватив с собой крупную сумму денег. Естественно, мужчина написал заявление в полицию. Скоро правоохранители задержали 20-летнего товарища потерпевшего.


Юлия Соколовская
Новости по теме
Наглые препятствия на трассе М4 «Дон»: Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки
Наглые препятствия на трассе М4 «Дон»: Очевидцы пожаловались на провоцирующие пробки гонки

Мало того, что федеральная трасса и так полна пробок, так любители скорости решили добавить водителям новых препятствий.

«ГИБДД прячется за холмами»: Ростовчане жалуются на усердных стражей порядка
«ГИБДД прячется за холмами»: Ростовчане жалуются на усердных стражей порядка

 По словам горожанина, работники ГИБДД нашли себе хлебное место на Щепкинской трассе.

Под Тулой после жуткого ДТП сгорели две иномарки с людьми внутри
Под Тулой после жуткого ДТП сгорели две иномарки с людьми внутри

Сегодня, 21 июля, на 164-м километре трассы М-2 «Крым» недалеко от Тулы произошло жуткое ДТП. После столкновения двух авто произошел пожар.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости