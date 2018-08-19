ГИБДД разводит "лохов" на трассе М-4 "Дон" по пути в Крым

Недалеко от Воронежа полицейские спаивают водителей без их ведома.

Последнее время в Интернете оживленно обсуждается история о воронежских работниках ГИБДД, которые якобы разводят водителей, едущих на отдых в Крым по трассе М-4 "Дон". Со слов возмущенных автомобилистов, дорожная полиция находится в сговоре с сотрудниками местных автозаправочных станций, которые постоянно подливают туристам алкоголь в еду и напитки.

Стоит отметить, что ранее работники автоинспекции и вправду промышляли подобными грязными махинациями, особенно на самой популярной трассе у курортников. В придорожных столовых повара и продавцы добавляли людям в пищу водку, после чего звонили недобросовестным полицейским и говорили номера нужных машин. Автомобилиста тут же останавливали и делали из него "лоха", пытаясь вытянуть деньги. Боясь остаться без "прав", платили почти все.

На данный момент такая система работает только в том случае, если водитель осознанно не заметит спиртное в своем напитке или еде. Ввиду этого данный развод уже не так популярен.

На сегодняшний день пьяным водителя можно считать, если в его крови было выявлено от 0,3 г этилового спирта. Доза алкоголя, дающего такой результат, довольно велика. По заверениям экспертов, не заметить спирт будет сложно.

Еще один автомобилист пострадал из-за горячительных напитков на той же М-4 "Дон": мужчину обокрали на 92 тысячи рублей. Он и его друг припарковались на трассе, в черте Новочеркасска, и прямо в машине спали выпивать. Во время импровизированного застолья, самочувствие одного из товарищей ухудшилось, он пошел подышать свежим воздухом. Вернувшись в авто через некоторое время, молодой человек заметил, что его собутыльник исчез, прихватив с собой крупную сумму денег. Естественно, мужчина написал заявление в полицию. Скоро правоохранители задержали 20-летнего товарища потерпевшего.

Юлия Соколовская