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| | Власти Москвы отказались согласовать «Велоночь»

Власти Москвы отказались согласовать «Велоночь»

Вчера, 22:50

В столичном департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры объяснили свое решение тем, что маршрут велопробега вынудит перекрыть слишком большое количество улиц. Участникам «Велоночи» порекомендовали согласовать альтернативный маршрут.

 

Однако организаторы мероприятия сочли альтернативу в виде одного лишь Парка Горького неприемлемой. Власти Москвы объяснили, почему отказались согласовать «Велоночь» в Москве в пресс-релизе, попавшем затем и в СМИ.

Согласно документу, для обеспечения безопасности во время велопробега понадобилось бы шестьсот полицейских и росгвардейцев, а также 450 единиц спецтехники для перекрытия 30 улиц столицы. Это бы послужило препятствием для выезда со двора 30 тысячам жителей мегаполиса. Поэтому сотрудники департамента и порекомендовали организаторам пересмотреть маршрут совместно с ЦОДД. Однако один из устроителей «Велоночи» Сергей Никитин пожаловался, что в качестве альтернативы им предложили только Парк Горького. Однако цель пробега – просветительская и ограничить его в рамках парка, по словам Никитина, неприемлемо. В рамках мероприятия планировалось провести экскурсию по местам, связанным с легендарными московскими футбольными клубами «ЦСКА», «Спартак», «Торпедо» и «Локомотив». При этом организатор заверил, что готов к диалогу с правительством Москвы.

Ранее он говорил о том, что ему было отказано в проведении «Велоночи» без объяснения причин. Это случилось впервые с 2007 года, когда начала проводиться велоэкскурсия по ночной столице.


Дарья Светозарова
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