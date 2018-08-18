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| | Аналитики нашли самый дешевый авиабилет за 499 рублей

Аналитики нашли самый дешевый авиабилет за 499 рублей

Сегодня, 20:56

Отдав такую сумму, можно посетит Батуми в Грузии и армянский Гюмри из Ростова, хотя средние цены в эти направления намного выше.

 

Сервис OneTwoTrip изучил продажи авиабилетов в июне-августе этого года и нашли самый дешевый билет. Тикеты в один конец на самолет из донской столицы в Гюмри и Батуми стоят всего лишь 499 рублей при средней стоимости 3,3 тысячи и 4100 рублей соответственно.

Далее в списке наиболее бюджетных направлений следуют полеты из Бургаса (Болгария) в Москву – 554 рубля, и Петербург – 624 рубля. Из Элисты в Ростов можно слетать за 880 рублей, а из Варны в российскую столицу – за 980 рублей.

Ранее «Мегафон» рассказал, где чаще всего отдыхали его клиенты. Так, пользователи оператора много раз ездили в Москву, Петербург, Кубань, Свердловскую область и Подмосковье, другие популярные маршруты – Крым, Сочи, Грузия и Испания.


Никита Готский
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