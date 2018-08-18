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| | В Роспотребнадзоре проинструктировали по поводу сбора и хранения грибов

В Роспотребнадзоре проинструктировали по поводу сбора и хранения грибов

Сегодня, 20:40

Рекомендации касались не только грибников-собирателей, но и потребителей, покупающих грибы на рынке и в супермаркетах.

 

На сайте ведомства опубликованы инструкции по сбору и хранению грибов. Согласно статистическим данным, ежегодно в России фиксируется более тысячи отравлений, из которых примерно 30 заканчиваются смертью. Роспотребнадзор напоминает, что употреблять в пищу грибы следует только здоровым людям, поскольку из-за обильного количества клетчатки грибы тяжелые на желудок. Она препятствует нормальному доступу к пищеварительным сокам.

Сотрудники ведомства также проинструктировали на предмет места сбора грибов. Они подчеркивают, что собирать их нужно в экологически чистом районе, брать только известные собирателю грибы и обязательно срезать их вместе с ножкой. Все грибы необходимо обработать и отсортировать в день сборки.

Специалисты также не советуют приобретать грибы у незнакомых торговцев, у которых отсутствует разрешение на торговлю этим продуктом, которое выдается после экспертного анализа, а если речь идет о покупке в магазине, то следует обращать внимание на дату упаковки продукта, наличие бирки с наименованием товара и его характеристиках. Не стоит брать грибы в поврежденной упаковке.


Дарья Светозарова
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