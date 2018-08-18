Открытие пройдет 25 августа. Занимать она будет два гектара и порадует детишек водной станцией с каналами, скалодромом и прочими аттракционами.

О том, что в парке Горького в Москве появится огромная детская площадка, сообщил зам мэр столицы Сергей Собянин. «Чего там только не будет…», - интригующе заявил глава горадминистрации. Помимо упомянутых водной станции с дамбами и плотинами и скалодрома он назвал горки и качели. По его словам, будут предусмотрены аттракционы и для детей с ограниченными возможностями. Церемония открытия будет проходить в рамках празднования 90-летия парка Горького.

В Сети однако, эту новость встретили сдержанно. Пользователям показалось, что Собянин таким образом пытается заработать очки на предстоящих выборах мэра Москвы, которые пройдут уже 9 сентября. По их мнению, подозрительно, что десять лет парком никто не занимался, а перед выборами столичного градоначальника все активизировались . Остальные начали сокрушаться, что едва площадку откроют, ее тут же разнесут вандалы.

Дарья Светозарова