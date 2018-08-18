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| | Канал «Эхо Москвы» на YouTube снова приступил к работе

Канал «Эхо Москвы» на YouTube снова приступил к работе

Сегодня, 19:52

Этот канал был взломан неизвестным лицом сегодня, 18 августа, однако неполадки удалось быстро уладить. О произошедшем инциденте ранее сообщил Алексей Венедиктов, занимающий пост главного редактора радиостанции.

 

Однако спустя несколько часов ведущий канал «Эхо Москвы» на YouTube снова начал функционировать. Руководство радиостанции оперативно справилось с проблемой, так как эта волна, располагающая 200 тысячами подписчиков, представляет для них особую важность из-за своей высокой популярности.

Ведущий радиостанции Александр Плющев разместил на своей странице вTelegram радостное послание, в котором говорилось, что «Канал «Эха Москвы» на YouTube снова в строю».


Пойда Анна
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