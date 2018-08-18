В Москве неравнодушные простились с Эдуардом Успенским

На траурное событие пришли близкие товарищи, знаменитые люди и поклонники.

Церемония прощания проходила в столичном Центральном доме литераторов. На траурном мероприятии было пару десятков скорбящих. Эдурда Успенского проводили бурными аплодисментами.

На прощании с Эдуардом Успенским можно было увидеть Леонида Якубовича, Бориса Машковцева, Евгения Герасимова, Марка Розовского, Андрея Усачева, Клару Новикову и многих других. Все они не могут поверить в гибель писателя. Каждый высказал об Успенском только хорошее.

Якубович заявил, что детский писатель был бесконечно талантливым еловеком. Евгений Герасимов отметил, что лучше Успенского нет ничего, его произведения – вершина искусства. Близкие и поклонники не могут смирится, что Успенского больше нет в живых.

Напомним, что детский писатель ушел из жизни в ночь на 15 августа в Новой Москве. Успенскому было 80 лет. Последние годы у мужчины обнаружили онкологическое заболевание. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.