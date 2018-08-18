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| | В День Знаний на улицах Москвы появятся первые электробусы

В День Знаний на улицах Москвы появятся первые электробусы

Сегодня, 19:21

1 сентября на улицах столицы появится 10 подобных машин, а два дня спустя по Москве будет курсировать весь автопарк.

 

Заместитель мэра Москвы Максим Лискутов уточнил, что электробусы будут оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения, а также спутниковой навигации и точками доступа к Wi-Fi. Лискутов заявил, что сначала открытие автопарка назначили на 23 сентября, но потом решили выпустить несколько машин на линию уже в День Знаний.

Электробусы будут вмещать больше 85 пассажиров, этот вид транспорта будет низкопльным и оснащен новинками техники. Приятным сюрпризом станет наличие в электробусах разъема US для подзарядки мобильных устройств. Зарядка транспорта будет производиться в парках и на конечных остановках. Эти средства передвижения не будут эксплуатироваться при значениях температуры ниже минус 40 и выше плюс 40 градусов по Цельсию. Движение первые электробусы начнут на ВДНХ.


Дарья Светозарова
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