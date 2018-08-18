Венедиктов: Хулиганы взломали и удалили YouTube-канал «Эхо Москвы»

Главред предполагает, что взлом произвели хулиганы, справившись с задачей максимально оперативно.

Происшествие зафиксировано 18 августа в 13:52 по МСК. По неизвестным причинам 200 тыс подписчиков после обеда не могли посетить официальный YouTube-канал «Эхо Москвы». Администрация обратилась в техподдержку Google, поэтому в скором времени все станет на свои места. Об инцидент сообщил главред «Эхо Москвы» Александр Венедиктов.

Он отметил, что нет повода для грусти, так как в ближайшее время канал восстановится, его невозможно бесследно удалить. Сейчас в трансляции намерены производить через канал Эхо-Общество. Венедиктов считает, взлом - дело рук хулиганов. Сотрудники «Эхо Москвы» обратились в техподдержку Google, чтобы в кротчайшие сроки восстановить пароль.