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| | Жительница Барнаула лишилась груди из-за ошибки пластического хирурга

Жительница Барнаула лишилась груди из-за ошибки пластического хирурга

Сегодня, 14:07

Под нож Екатерина ложилась как раз для того, чтобы увеличить бюст. Однако после маммопластики у девушки начались проблемы со здоровьем.

 

Жительница Барнаула рассказала, что ее жизнь после этой операции разделилась на «до» и «после». А все из-за ошибки пластического хирурга, который и до сих пор оперирует.

Екатерина всегда стремилась обрести эффектную внешность. прежде она даже занималась бодибилдингом и выигрывала соревнованиях. В какой-то период жизни девушка была ди-джеем, а на сцене выступала в купальнике. Дошло до того, что ее пригласили на главную роль в кино, но осуществить мечут ей было не суждено.

Желая увеличить бюст, чтобы выгоднее смотреться в кадре, Екатерина в итоге потеряла одну грудь совсем, а вторая оказалась на грани. О спортивной карьере и личной жизни, жертва хирурга даже говорить не хочет: «Оставили с одной грудью, причинили вред здоровье, все под откос пустили», - возмущается Екатерина.

Хирурга, ответственного за произошедшее, пострадавшая пациентка отыскала в одной из клиник Новосибирска, но врач не захотел говорить под прицелом камеры и покинул кабинет. Тогда Екатерина позвонила по телефону руководителю клиники, и тот заявил, что девушка должна быть благодарна врачу, ведь ей спасли жизнь. По их словам, после операции разошелся один из швов, появилась жуткого вида гематома и у девушки начались сильнейшие боли – развивался сепсис. Хирург попытался исправить ситуацию, но пришлось ампутировать грудь, чтобы не допустить распространения инфекции.

Эксперт в данной области Анастасия Борисенко прокомментировала ситуацию. По ее словам, нельзя одномоментно менять имплант, а пострадавшей его промыли и опять поставили, что является проблемой. Адвокат Екатерины Сергей Соколов не сомневается, что за причиненные ей моральные страдания его клиентка может получить солидную компенсацию. Речь может идти о нескольких миллионах рублей.

Екатерина уверяет, что для нее важна не так компенсация, как то, что хирург, покалечивший ее, до сих пор оперирует. Своей главной задачей девушка видит лишение его возможности заниматься врачебной деятельностью.


Дарья Светозарова
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