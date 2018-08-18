"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде «Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина
| | Пятигорские женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды

Пятигорские женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды

Сегодня, 13:09

Видеоролик с бездумным поступком двух дам, появившийся в Сети, вызвал бурю возмущений.

 

Вопиющий инцидент сняли очевидцы в Пятигорске возле мемориала «Вечный Огонь». На кадрах записи, размещенной на канале Youtube, видно, как две женщины стоят у Вечного огня и держат над пламенем памяти свои мокрые вещи. Пятигорские дамы решили использовать Вечный огонь как сушилку для одежды. Что странно, проходящие мимо жители города никак не реагируют на противоречащие морали действия женщин.



В социальных сетях на поступок дам отреагировали по-другому. Волна критики и возмущений полилась в адрес героев ролика, неуважающих память защитников Родины. «Они совсем что ли?!», «Это ж еще додуматься надо! Думаю, у любого нормального человека таких мыслей не возникнет априори», «Мир сошел с ума, скоро шашлык будут жарить на Вечном огне!», - возмущаются пользователи. Многие возмутились безразличием мимо идущих людей. Очевидца, снимавшего безобразие на камеру, также отругали за бездействие.


Мирослава Донцова
Новости по теме
В Кургане дочь экс-депутата попыталась спровоцировать скандал на День Победы
В Кургане дочь экс-депутата попыталась спровоцировать скандал на День Победы

 В группе «Оригинальный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» 9 мая была размещена информация о том, что в ходе акции «Священный долг. Вечная память» в 2015…

Осквернившего Вечный огонь в Петербурге мужчину задержала полиция
Осквернившего Вечный огонь в Петербурге мужчину задержала полиция

Неадекватный гражданин решил избавиться от цветочных подношений.

Полиция Урала проверяет данные о плевке подростков в Вечный огонь
Полиция Урала проверяет данные о плевке подростков в Вечный огонь

 Прежде данные о происшествии появились в соцсетях. Молодые люди якобы приехали на велосипедах к мемориалу, где принялись сушить кроссовки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости