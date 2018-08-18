Пятигорские женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды

Видеоролик с бездумным поступком двух дам, появившийся в Сети, вызвал бурю возмущений.

Вопиющий инцидент сняли очевидцы в Пятигорске возле мемориала «Вечный Огонь». На кадрах записи, размещенной на канале Youtube, видно, как две женщины стоят у Вечного огня и держат над пламенем памяти свои мокрые вещи. Пятигорские дамы решили использовать Вечный огонь как сушилку для одежды. Что странно, проходящие мимо жители города никак не реагируют на противоречащие морали действия женщин.









В социальных сетях на поступок дам отреагировали по-другому. Волна критики и возмущений полилась в адрес героев ролика, неуважающих память защитников Родины. «Они совсем что ли?!», «Это ж еще додуматься надо! Думаю, у любого нормального человека таких мыслей не возникнет априори», «Мир сошел с ума, скоро шашлык будут жарить на Вечном огне!», - возмущаются пользователи. Многие возмутились безразличием мимо идущих людей. Очевидца, снимавшего безобразие на камеру, также отругали за бездействие.

Мирослава Донцова