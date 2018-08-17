Кировчанин снял падение яркого НЛО рядом с городом

В небе над Кировом был запечатлен неизвестный космический объект. Возможно, это был корабль пришельцев.

Один из жителей Кирова сфотографировал падение яркого космообъекта. Сам автор фото предполагает, что снял НЛО. Снимок был опубликован на просторах интернета и собрал множество комментариев. Большинство пользователей согласились с мнением, что на кадрах запечатлен корабль пришельцев.

Странный объект в небе был замечен на минувших выходных примерно в 7 часов вечера на северо-западной стороне от Радужного. По мнению Алексея Сычкина, организатора астровыездов в Кирове, то, что запечатлено на фотографии, отнюдь не НЛО, скорее всего, это был самолет, который низко летел над горизонтом к закату.

Стоит отметить, что существует версия, выдвинутая участниками одного из сообществ в социальной сети "ВКонтакте", согласно которой, в небе почти неделю назад кировчанин мог видеть болид из метеорного потока Персеиды. На это время как раз выпал пик активности звездопада.

Кроме того, сегодня в Ростове-на-Дону также было замечено странное явление: в небе четыре объекта стояли на месте, а три из них вообще выстроились в треугольник. Ростовчанин успел снять увиденное и выложил ролик в Интернет. Многие пользователи предположили, что это НЛО. Однако есть и те, которые утверждают, что это происки военных.

Юлия Соколовская