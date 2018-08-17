Жители Кубани увидели в ночном небе загадочный НЛО

Прошедшей ночью населения станицы Нововеличковской стали очевидцами странного явления.

Жители Кубани поведали об увиденном НЛО. Летающий объект менял как цвет, так и свою ферму. Предполагается, что люди могли рассмотреть МКС, но ее описание не совпадает с тем, что разглядели жители станицы. Другие считают, что в небе пролетали настоящие корабли инопланетян, которые таким образом пытаются заявить о себе.

Ранее житель Ростова увидел в небе тройное НЛО в форме треугольника. Многие считают, что это были секретные разработки военных, к тому же не один человек видел загадочные огни в небе над городом. Третьи с сарказмом заявили, что НЛО – это предвестники планеты Нибиру, которая вот-вот врежется в Землю, после чего наступит конец света.

Никита Готский