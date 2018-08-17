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| | «Ночные Волки» проехали огромной колонной по трассе М-4 «Дон»

«Ночные Волки» проехали огромной колонной по трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 21:07

Желающие присоединиться к мотопробегу не обязаны были предварительно регистрироваться, а все инструкции получили за час до старта.

 

На своем сайте «Ночные Волки» оповестили всех пользователей о том, что проедут огромной колонной по трассе М-4 «Дон». Со всеми рекомендациями байкеры попросили ознакомиться предварительно в разделе портала «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ».

Сбор участников байк-шоу «Русская мечта» стартовал в Москве, на улице Нижние Мневники. В восемь часов утра «железные кони» двинулись в путь, оставил за собой только клубящуюся пыль. На трассу М-4 «Дон» колонна выехала уже 15 августа и проследовала мимо поселка Миллерово, Тарасовского, Глубокого, города Шахты и проехала Ростов-на-Дону по объездной дороге.

16 августа байкеры дождались прибытия участников из Донбасса и Краснодара, а также байкеров, задействованных в мотопробеге «Дороги победы». На ночь мотоцкилисты остановились в гостиница «Голубицкая», в отеле в виде замка. А непосредственно байк-шоу «Русская мечта» эффектно стартовало в городе-герое Севастополе 17 августа. Байкеры «пробегут» в общей сложности четыре тысячи километров в обе стороны. поэтому они запаслись дождевиками, флягами с питьем, бескамерными шинами и «аптечками» для «железных коней» со жгутиками и клеем. в пути участники проведут примерно полторы недели, поэтому в их амуниции оказались фонарики, скотч и антимосктитный спрей. Масло против солнечных ожогов также почти все захватили.


Дарья Светозарова
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