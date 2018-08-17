В Ростове прошли соревнования по управлению воздушными шарами

В Ростовской области прошёл фестиваль воздушных шаров «небесная регата», которую ещё называют «погоня за зайцем». Рано утром десятки шаром взмыли ввысь.

Цель участников – запустить в небо свой воздушный шар и следовать на нём по воздуху за синим шаром, который и называют зайцем, и первым приземлится возле него.

При наступлении рассвета команды уже готовы и наполняют свои воздушные шары нагретым воздухом. После этого тяжело удержать шар с корзиной, он буквально вырывается из рук. После взлёта начинается самое интересное – увлекательная воздушная погоня, при которой можно любоваться прекрасным видом.

Соревнования продлятся в течение пары дней. Покорители неба ждут попутного ветра, чтобы пересечь по воздуху Таганрогский залив.

Святослав