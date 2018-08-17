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| | "А мы за Сирию не сойдем?": Жители поселка в Кузбассе хотят переименовать его ради помощи России

"А мы за Сирию не сойдем?": Жители поселка в Кузбассе хотят переименовать его ради помощи России

Сегодня, 19:38

Местные граждане проживают в населенном пункте Бунгур, но их место обитания не является приоритетом в оказании гуманитарной помощи. И поселяне решились на крайние меры.

 

Ради гумпомощи бунгуровцы попросили сделать их поселок тезкой государства. которым руководит Башар Асад. «А мы за Сирию не сойдем?», - интересуются жители еще не переименованного поселка в Кузбассе. Обыватели надеются, что власть предержащие обратят внимание на их малую родину, если топоним будет таким известным. В самом деле – кто из россиян не слышал о Сирии? А так у поселян хоть появиться призрачный шанс на ремонт дорог, ЛЭП и прочих жизненно важных объектов. О том, что такое хорошая дорога жители Бунгура уже давно забыли. Весной асфальт сходит вместе со снегом, а его остатки «добивают» большегрузы с угольного разреза. Еще одним бедствием для жителей стали столбы – они в настолько плачевном состоянии, что провода практически «подметают» те самые «убитые» дороги.

«До нас никому нет дела, мы даже в шутку обратились в администрацию с просьбой переименовать Бунгур в Сирию. Может хоть так чиновники обратят на нас внимание?», - пишут поселяне. Их слова не канули втуне. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов не последовал примеру главы райадминистрации Сергея Гришина, а прислушался к бунгуровцам. Он также пообещал лично проконтролировать ремонтные работы в поселке.


Дарья Светозарова
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