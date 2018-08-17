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| | Эксперты из Ростова предложили альтернативу метро

Эксперты из Ростова предложили альтернативу метро

Сегодня, 18:57

В проекте модернизации Ростова-на-Дону одним из главных пунктов является постройка метрополитена. Но специалисты предложили неплохую альтернативу, а именно – скоростной трамвай.

 

Городу необходимо улучшение транспортной системы, но это не обязательно должно быть метро. Гораздо проще и менее затратно будет построить LTR – скоростной трамвай. Тоннели для него строить быстрее, не нужно их делать такими глубокими для метро, углы поворотов допускается делать более острыми. К тому же немаловажно, что постройка LTR будет гораздо дешевле чем метро, и гораздо быстрее. Да и тоннелей не нужно так много, большую часть маршрутов можно проложить по поверхности.

Кроме метрополитена также прописано постройка подвесной канатной дороги между правобережной и левобережной частями города. Но это больше будет как объект для туристов чем реально часто используемый транспорт, однако из планов постройки этот объект всё равно не убирают.


Святослав
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