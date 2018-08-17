В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву размером едва ли не с автомобиль

Гигантский овощ фермеров побил рекорд России и продолжает увеличиваться в размерах.

Житель Луховиц (Подмосковье) Андрей Гусев прежде собрал много информации о том, как садоводы из западных государств выращивают огромные тыквы. Восхищенный их результатами, российский фермер последовал их примеру. Ему удалось вырастить тыкву размером едва ли не с автомобиль, ее свес достигает 500 килограммов, она растет в отдельной теплице, где имеются нужные для нее условия. В скором времени тыква, которую фермер зовет Дусей, отправится на выставку или ярмарку в Подмосковье.

Осенью минувшего года огромная тыква из «Аптекарского огорода» попала на фестиваль «Краски осени», после чего ее признали самой большой в России и внесли в Книгу рекордов РФ. На мероприятии также можно было увидеть другие сорта тыкв, кабачки, пшеницу, картофель и другие виды овощей.

Никита Готский