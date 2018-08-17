"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии
| | В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву размером едва ли не с автомобиль

В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву размером едва ли не с автомобиль

Сегодня, 19:12

Гигантский овощ фермеров побил рекорд России и продолжает увеличиваться в размерах.

 

Житель Луховиц (Подмосковье) Андрей Гусев прежде собрал много информации о том, как садоводы из западных государств выращивают огромные тыквы. Восхищенный их результатами, российский фермер последовал их примеру. Ему удалось вырастить тыкву размером едва ли не с автомобиль, ее свес достигает 500 килограммов, она растет в отдельной теплице, где имеются нужные для нее условия. В скором времени тыква, которую фермер зовет Дусей, отправится на выставку или ярмарку в Подмосковье.

Осенью минувшего года огромная тыква из «Аптекарского огорода» попала на фестиваль «Краски осени», после чего ее признали самой большой в России и внесли в Книгу рекордов РФ. На мероприятии также можно было увидеть другие сорта тыкв, кабачки, пшеницу, картофель и другие виды овощей.


Никита Готский
Новости по теме
Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах
Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах

 Решение нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева выставить свою кандидатуру на выборах осенью 2018 года вызвало горячую поддержку со стороны…

Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля
Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля

 Странный урожай собрали Марли и Пауло Сикинель в Санта-Катарине. Люди выращивают овощи для личных нужд, и прежде они не видели ничего схожего.

В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова
В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова

В Подмосковье в Сергиевом Посаде журналисту Трофимову неизвестные злоумышленники снова устроили поджег его автомобиля.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости