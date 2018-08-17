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| | В интернете на продажу выставили личные вещи Юрия Гагарина

В интернете на продажу выставили личные вещи Юрия Гагарина

Сегодня, 18:37

На Avito можно купить шлем, поздравительную открытку и фотографию с изображением космонавта.

Шлем от скафандра Юрия Гагарина предназначался для тренировок, он может располагаться в холодной воде не менее 12 часов. На продажу выставлен один из двух шлемов, созданных на подмосковной фабрике «Звезда» в Томилино. Цена предмета – один миллион рублей.

Следующий лот – открытка с подписью Гагарина. Ее космонавт написал своему товарищу в 1961 году спустя три недели после полета в космос. Ее цена составляет 500 000 рублей. Самая дешевая личная вещь – снимок, датируемый 12 апреля 1961 года и сделанный при приземлении Гагарина. За нее владелец просит 15 000 рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Неверов предложил Дмитрию Медведеву организовать празднование 60-летия со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятие планируется на родине космонавта в Смоленской области, а также в Самарской и Оренбургской областях.


Никита Готский
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