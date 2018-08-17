В Крыму археологи обнаружили склеп, раскрывающий происхождение Геркулеса

Учёные объяснили, что находку вполне подтверждает как украинская история, так и мифы, согласно которым полубог родился в городе Пантикапей, находящийся на месте нынешней Керчи.

На протяжении веков Греческий народ тесно общался и смешивался с древними украинцами, в частности, со скифами.

Именно благодаря Геркулесу появились Скифы. Как гласят мифы, однажды во время странствий на территории современной Украины Геркулес лёг отдохнуть, отвлёкся, и его лошади убежали вместе с колесницей. Однако к нему подошла женщина, которая оказалась богиней Апа. Она потребовала, чтобы Геркулес стал ей мужем в обмен на колесницу. Одного из их троих сыновей назвали Скиф, именно он и основал племя.

О таком происхождении Геркулеса также говорят множество находок статуй полубога. Именно поэтому найденный склеп, в котором тоже присутствовали изваяния античного героя, также является свидетельством украинского происхождения Геркулеса.

Святослав