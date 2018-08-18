Авиаперевозчик рассказал о самых удивительных просьбах пассажиров

О забавных и не очень пожеланиях клиентов поведали в частной компании NetJets. С ее сотрудниками беседовали иностранные журналисты.

СМИ пишут о самых удивительных просьбах пассажиров, пользующихся услугами авиаперевозчиков. К примеру, некий гражданин взял с собой в рейс собаку, предварительно попросив экипаж посадить лайнер ранее положенного времени, дабы пес мог подышать свежим воздухом и прогуляться, чтобы потом продолжать свое путешествие.

Другой пассажир попросил, дабы для него скачали сезон телесериала Netflix «Корона», а другой пожелал, чтобы его домашнего поросенка доставили до ярмарки и обратно. Другая странная просьба, требующая внимания, заказ в салон отдельного меню с бутербродами, салатом и фруктами, причем для попугая пассажира. Самый интересный эпизод произошел с семьей из 36 человек, летевших на отдых в Орландо, потребовавший четыре самолета, так как они хотели приземлиться в конечном пункте назначения одновременно.

Ранее были названы наиболее раздражающие привычки отдыхающих. Больше всего людям не нравится шум, исходящий от других курортников, а также пользование смартфоном и неуважение иных обычаев и традиций.

Никита Готский