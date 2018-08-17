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| | "Инопланетяне с Нибиру": Ростовчанин запечатлел тройное НЛО

"Инопланетяне с Нибиру": Ростовчанин запечатлел тройное НЛО

Сегодня, 15:40

Видео с пришельцами над Ростовом вызвало оживленные споры в интернете.

 Сегодня, 17 августа 2018 года, ростовчанин увидел в небе что-то странное: четыре недвижущихся объекта, три из которых стояли в форме треугольника. Мужчина успел запечатлеть данное явление и выложил ролик в социальные сети. "Что это такое? Кто знает?" - такие вопросы задал житель Ростова местным уфологам.

Видео сразу же набрало множество просмотров, а в комментариях развернулась настоящая дискуссия. Часть пользователей считает, что странные объекты, заснятые на камеру, это тройное НЛО, остальные убеждены - это происки военных. Некоторые даже утверждают, что видели тоже самое ранее, несколько лет назад, только в ночное время суток. Стоит отметить, большинство комментариев оставлено на тему уфологии, растовчане высмеивают версию о конце света.

Ранее уфологи заявляли, что согласно мнению эзотеориков, апокалипсис наступит 16 августа этого года. С их слов, Земля должна была столкнуться с таинственным небесным телом под названием Нибиру, вследствие чего наша планета изменила бы свою орбиту и налетела на Солнце, в огне которого и погибли бы все люди. Однако ничего не произошло, земляне удачно пережили назначенный день. Тем не менее, уфологи утверждают, есть вероятность, что Земля окажется в радиоактивном хвосте Нибиру.
По мнению историка Гелия Клейменова из МГУ, существует вероятность того, что наша планета все-таки столкнется с Нибиру, но произойдет это очень нескоро, поскольку на данный момент астрономы не видят небесное тело, которое предполагается в несколько раз больше Земли. Гелий подчеркнул, по его предсказаниям случится это не раньше, чем через 12 тысяч лет. Такого же мнения придерживается и ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.


Юлия Соколовская
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