В Ростове ребёнок в попытках спасти собаку продаёт лимонад

Жители Ворошиловского района заметили, как мальчик лет 12 на вид, несмотря на безумную жару, продавал у входа в магазин домашний лимонад.

Большинство не рисковало пробовать напиток, и просто проходила мимо. Те, кто всё-таки решил попробовать заметили, что вкус у напитка весьма неплох.

Как оказалось, юный бизнесмен не просто так занялся этим делом. Недавно мальчик обнаружил раненую собаку, и желая помочь принёс её домой. Однако, родители не смогли выделить мальчику денег на лечение животного, но и выгонять его не стали. Тогда подросток принял решение самому заработать средства для помощи своему новому другу.

Эта история и фото мальчика быстро разлетелась по социальным сетям и растрогала очень многих. Мальчика стали называть примером для подражания и человеком с большой буквы.

Святослав