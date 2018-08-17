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| | Ольга Васильева обратила внимание на высокий уровень московской системы образования

Ольга Васильева обратила внимание на высокий уровень московской системы образования

Сегодня, 14:09

Высокая эффективность московской образовательной системы удостоилась заслуженной похвалы от министра просвещения Ольги Васильевой. По ее словам, столицу следует считать особым регионом РФ, на который логично равняются школы из других уголков нашей страны. Москва стабильно подтверждает свое лидерство по числу победителей и призеров школьных олимпиад. Также именно в главном городе РФ был реализован уникальный проект «Московская электронная школа», наработки и контент которого лягут в основу программы  «Российская электронная школа». Об этом информирует издание «Версия».

По словам руководителя столичного Депобразования Исаака Калины, в последние годы проводилась большая работа по реорганизации московской образовательной системы. К примеру, усилия были сосредоточены на техническом оснащении школ, пересмотре принципов оплаты труда педагогов и пр.



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